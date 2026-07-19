Йонас Вингегор сошёл с гонки «Тур де Франс» после жёсткого падения

Датский велогонщик Йонас Вингегор не смог продолжить выступление на «Тур де Франс» после столкновения с другими спортсменами на 15-м этапе, в результате которого получил травму руки.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В общем зачёте «Тур де Франс» Йонас Вингегор занимает второе место, уступая только словенскому велогонщику Тадею Погачару.

«Тур де Франс» проходит 113-й раз. Гонка проводится с 4 по 26 июля 2026 года по дорогам Франции и Испании в рамках Мирового тура UCI 2026.

Йонас Вингегор выступает за команду Мирового тура «Jumbo-Visma» и является победителем всех трёх Гранд-туров: «Тур де Франс» (2022, 2023), «Вуэльта Испании» (2025) и «Джиро д’Италия» (2026).