15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Эвенепул выиграл 15-й этап «Тур де Франс» — 2026, Погачар сохранил лидерство классификации

Эвенепул выиграл 15-й этап «Тур де Франс» — 2026, Погачар сохранил лидерство классификации
Комментарии

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул стал победителем 15-го этапа престижной многодневки «Тур де Франс» — 2026. Он преодолел дистанцию 183,9 км за 4 часа 23 минуты 9 секунд.

Второе место занял словенец Тадей Погачар, завершивший гонку с тем же временем, что и Эвенепул. Тройку лидеров замкнул Исаак дель Торо из Мексики, отставший на 0,06 секунды.

Датчанин Йонас Вингегор сошёл с дистанции из-за серьёзной травмы, полученной в результате столкновения с другими спортсменами.

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2026. Генеральная классификация после 15 этапов:

1. Тадей Погачар (Словения) – 55:41.31.
2. Ремко Эвенепул (Бельгия) +5.0.
3. Исаак дель Торо (Мексика) +5.58,0.
4. Поль Сейшас (Франция) +6.23,0.
5. Флориан Липовиц (Германия) +6.48,0.

Материалы по теме
Тадей Погачар — лучший велогонщик современности. Как он стал таким великим?
Тадей Погачар — лучший велогонщик современности. Как он стал таким великим?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android