Эвенепул выиграл 15-й этап «Тур де Франс» — 2026, Погачар сохранил лидерство классификации

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул стал победителем 15-го этапа престижной многодневки «Тур де Франс» — 2026. Он преодолел дистанцию 183,9 км за 4 часа 23 минуты 9 секунд.

Второе место занял словенец Тадей Погачар, завершивший гонку с тем же временем, что и Эвенепул. Тройку лидеров замкнул Исаак дель Торо из Мексики, отставший на 0,06 секунды.

Датчанин Йонас Вингегор сошёл с дистанции из-за серьёзной травмы, полученной в результате столкновения с другими спортсменами.

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2026. Генеральная классификация после 15 этапов:

1. Тадей Погачар (Словения) – 55:41.31.

2. Ремко Эвенепул (Бельгия) +5.0.

3. Исаак дель Торо (Мексика) +5.58,0.

4. Поль Сейшас (Франция) +6.23,0.

5. Флориан Липовиц (Германия) +6.48,0.