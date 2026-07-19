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Вингегору диагностировали перелом ключицы после падения по ходу 15-го этапа «Тур де Франс»

Вингегору диагностировали перелом ключицы после падения по ходу 15-го этапа «Тур де Франс»
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Датскому велогонщику Йонасу Вингегору, представляющему команду Visma – Lease a Bike, диагностирован перелом ключицы после падения на 15-м этапе многодневной гонки «Тур де Франс». Об этом сообщила пресс-служба команды у себя на странице в соцсети.

«После падения на 15-м этапе «Тур де Франс» Йонас получил перелом ключицы и множественные ссадины. В связи с тяжестью перелома ключицы было рекомендовано хирургическое вмешательство, которое будет проведено в ближайшие дни. Присоединяйтесь к нам с пожеланиями Йонасу скорейшего выздоровления», – говорится в заявлении пресс-службы.

Победителем 15-го этапа «Тур де Франс» — 2026 стал бельгиец Ремко Эвенепул.

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