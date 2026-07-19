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«Это падение — следствие плохого сна». Погачар — о травме Вингегора

«Это падение — следствие плохого сна». Погачар — о травме Вингегора
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Словенский велогонщик Тадей Погачар предположил, что падение датского велогонщика Йонаса Вингегора может быть связано с ранними вызовами на допинг-контроль.

«Меня проверяли [на допинг] в пять утра. Но я не жалуюсь, фаза глубокого сна уже закончилась. Йонаса же проверяли в два часа ночи. Неизвестно, может быть, это падение — следствие плохого сна. Единственное время для отдыха на «Тур де Франс» — это сон. Мне очень жаль его. Проверка в два часа ночи — это не очень гуманно», — приводит слова Погачара L'Équipe.

Сегодня, 19 июля, на гонке «Тур де Франс» Йонас Вингегор столкнулся с другими велогонщиками и не смог продолжить выступление. Позднее у него был диагностирован перелом ключицы.

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