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«Когда он начал падать, то слегка задел меня». Дель Торо — о столкновении с Вингегором

«Когда он начал падать, то слегка задел меня». Дель Торо — о столкновении с Вингегором
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Мексиканский велогонщик Исаак дель Торо рассказал о моменте столкновения с датчанином Йонасом Вингегором, которое произошло сегодня, 19 июля, во время гонки «Тур де Франс». После повреждения Вингегор сошёл с гонки.

«Мне жаль его [Вингегора], он великий чемпион…

Когда он начал падать, то слегка задел меня. Я начал терять равновесие и сразу решил упасть, потому что иначе я бы зацепил Погачара», – приводит слова дель Торо Eurosport.

Исаак дель Торо занимает третье место в генеральной классификации после 15 этапов «Тур де Франс».

По итогам обследования Йонасу Вингегору был диагностирован перелом ключицы.

«Тур де Франс» проходит 113-й раз. Гонка проводится с 4 по 26 июля 2026 года по дорогам Франции и Испании в рамках Мирового тура UCI 2026.

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