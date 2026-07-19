«Когда он начал падать, то слегка задел меня». Дель Торо — о столкновении с Вингегором

Мексиканский велогонщик Исаак дель Торо рассказал о моменте столкновения с датчанином Йонасом Вингегором, которое произошло сегодня, 19 июля, во время гонки «Тур де Франс». После повреждения Вингегор сошёл с гонки.

«Мне жаль его [Вингегора], он великий чемпион…

Когда он начал падать, то слегка задел меня. Я начал терять равновесие и сразу решил упасть, потому что иначе я бы зацепил Погачара», – приводит слова дель Торо Eurosport.

Исаак дель Торо занимает третье место в генеральной классификации после 15 этапов «Тур де Франс».

По итогам обследования Йонасу Вингегору был диагностирован перелом ключицы.

«Тур де Франс» проходит 113-й раз. Гонка проводится с 4 по 26 июля 2026 года по дорогам Франции и Испании в рамках Мирового тура UCI 2026.