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Ян Непомнящий высказался о первом тайме финала чемпионата мира — 2026 по футболу

Ян Непомнящий высказался о первом тайме финала чемпионата мира — 2026 по футболу
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Российский шахматист, гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал ход первого тайма матча финала чемпионата мира – 2026 по футболу. Сегодня, 19 июля, в заключительном матче турнира встречаются сборные Испании и Аргентины. На момент написания новости счёт не открыт – 0:0 после первого тайма.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Доп. время
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Аргентине осталось ещё минут 75-80 продержаться до серии пенальти. Конспекты Симеоне, не иначе!» – написал Непомнящий у себя в телеграм-канале.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем прошлого мирового первенства стала сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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