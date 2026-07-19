Ян Непомнящий высказался о первом тайме финала чемпионата мира — 2026 по футболу

Российский шахматист, гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал ход первого тайма матча финала чемпионата мира – 2026 по футболу. Сегодня, 19 июля, в заключительном матче турнира встречаются сборные Испании и Аргентины. На момент написания новости счёт не открыт – 0:0 после первого тайма.

«Аргентине осталось ещё минут 75-80 продержаться до серии пенальти. Конспекты Симеоне, не иначе!» – написал Непомнящий у себя в телеграм-канале.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем прошлого мирового первенства стала сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.