Йонас Вингегор прокомментировал своё состояние после получения перелома ключицы

Датский велогонщик Йонас Вингегор рассказал о своём состоянии после столкновения на «Тур де Франс», в результате которого получил перелом ключицы.

– Как у вас дела?

– На удивление хорошо. Конечно, очень разочаровывает, что мы так уходим и что «Тур де Франс» заканчивается таким образом, но в велогонках так иногда бывает. И, к счастью, это всего лишь перелом ключицы.

– Вам больно?

– Да, немного, я чувствую боль. Но мне дали обезболивающие, и они должны помочь, – приводит слова Вингегора TV2 Sport.

«Тур де Франс» проходит 113-й раз. Гонка проводится с 4 по 26 июля 2026 года по дорогам Франции и Испании в рамках Мирового тура UCI 2026.