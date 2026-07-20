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Йонас Вингегор прокомментировал своё состояние после получения перелома ключицы

Йонас Вингегор прокомментировал своё состояние после получения перелома ключицы
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Датский велогонщик Йонас Вингегор рассказал о своём состоянии после столкновения на «Тур де Франс», в результате которого получил перелом ключицы.

– Как у вас дела?
– На удивление хорошо. Конечно, очень разочаровывает, что мы так уходим и что «Тур де Франс» заканчивается таким образом, но в велогонках так иногда бывает. И, к счастью, это всего лишь перелом ключицы.

– Вам больно?
– Да, немного, я чувствую боль. Но мне дали обезболивающие, и они должны помочь, – приводит слова Вингегора TV2 Sport.

«Тур де Франс» проходит 113-й раз. Гонка проводится с 4 по 26 июля 2026 года по дорогам Франции и Испании в рамках Мирового тура UCI 2026.

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