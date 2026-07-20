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«До сих пор не могу определиться». Ангелина Мельникова — о финале ЧМ-2026 по футболу

«До сих пор не могу определиться». Ангелина Мельникова — о финале ЧМ-2026 по футболу
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Олимпийская чемпионка в командном первенстве, двукратная чемпионка мира российская гимнастка Ангелина Мельникова поделилась впечатлениями от просмотра финального матча чемпионата мира – 2026 по футболу. В заключительной встрече турнира играют сборные Испании и Аргентины. На момент написания новости счёт в матче не открыт – 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Доп. время
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Смотрите матч? Я до сих пор не могу определиться. Хочется победы и Испании, и Аргентины. Я опять сварила кукурузу, получилось неплохо, воду не солила. В перерыве Мадонна супер, BTS тоже! Классные», – написала Мельникова у себя в телеграм-канале.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем прошлого мирового первенства стала сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь чемпионата мира - 2026 по футболу
Турнирная таблица чемпионата мира - 2026 по футболу
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