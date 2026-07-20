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Германия не допустила россиян к участию в Европейских юношеских играх глухих

Германия не допустила россиян к участию в Европейских юношеских играх глухих
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Немецкая ассоциация спорта глухих (Deutscher Gehörlosen-Sportverband, DGSV) не допустила российских спортсменов к участию в Европейских юношеских играх глухих — 2026, которые пройдут с 17 по 23 августа в Ганновере. Причиной такого решения называется то, что «народ Германии не согласится с участием России в этих соревнованиях».

«По имеющейся у посольства информации, Германская ассоциация спорта глухих по согласованию с правительством ФРГ приняла решение не допустить российских спортсменов к участию в Европейских юношеских играх глухих, которые должны пройти в Ганновере в августе 2026 года», — сообщило посольство РФ в Берлине в своём телеграм-канале.

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