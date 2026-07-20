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Ночные допинг-контроли Погачара и Вингегора были санкционированы – источник

Ночные допинг-контроли Погачара и Вингегора были санкционированы – источник
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Ночные допинг-контроли велогонщиков Тадея Погачара и Йонаса Вингегора на гонке «Тур де Франс» были санкционированы судьёй по правам и свободам Парижского суда, сообщает L'Équipe.

Напомним, велогонщики прошли внезапные ночные допинг-тесты в ночь с 18 на 19 июля. Погачара проверили в пять утра, Вингегора — в два часа ночи. Сам Погачар позднее признался на пресс-конференции признался, что не знал о возможности подобных проверок.

Как пишет издание, Международное агентство допинг-тестирования (ITA) обратилось в суд для получения разрешения на проведение контроля в ночное время. Согласно французскому законодательству, такие меры возможны только при наличии «серьёзных и согласующихся подозрений» в нарушении антидопинговых правил.

Судья также должен был установить «риск утраты доказательств». В прокуратуре Парижа подтвердили, что запрос ITA был рассмотрен и удовлетворён в соответствии со спортивным кодексом Франции. Отмечается, что контрольные мероприятия проводятся с соблюдением принципа соразмерности и ограничиваются взятием проб.

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