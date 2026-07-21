Легенда НФЛ Том Брэди поделился эмоциями от финала ЧМ-2026 по футболу

Семикратный победитель Супербоула, один из лучших игроков в истории американского футбола Том Брэди поделился в социальных сетях эмоциями от финала чемпионата мира 2026 года по футболу. Также Том опубликовал фото своих детей от супермодели Жизель Бюндхен в футболках сборной Испании.

Фото: из личного архива Тома Брэди

В финале ЧМ-2026 сборная Испании со счётом 1:0 обыграла команду Аргентины в дополнительное время.

«Какой финал одного из величайших спортивных событий, которые мы когда-либо видели! Я так рад поделиться этим с моей любимой командой (имеет в виду своих детей. – Прим. «Чемпионата»).

Спасибо всем, кто сделал этот месяц таким, каким он был, — друзьям, семье и спортсменам со всего мира, которые вышли на арену… Это воспоминания, о которых мы будем говорить всю оставшуюся жизнь, и я рад, что создал их вместе с вами.

Спорт дал мне всё. Но просмотр этого матча напомнил мне, почему все мы в первую очередь влюбляемся в спорт. Спасибо тебе за воспоминания, ФИФА», — написал Брэди.