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Легенда НФЛ Том Брэди поделился эмоциями от финала ЧМ-2026 по футболу

Легенда НФЛ Том Брэди поделился эмоциями от финала ЧМ-2026 по футболу
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Семикратный победитель Супербоула, один из лучших игроков в истории американского футбола Том Брэди поделился в социальных сетях эмоциями от финала чемпионата мира 2026 года по футболу. Также Том опубликовал фото своих детей от супермодели Жизель Бюндхен в футболках сборной Испании.

Фото: из личного архива Тома Брэди

В финале ЧМ-2026 сборная Испании со счётом 1:0 обыграла команду Аргентины в дополнительное время.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Какой финал одного из величайших спортивных событий, которые мы когда-либо видели! Я так рад поделиться этим с моей любимой командой (имеет в виду своих детей. – Прим. «Чемпионата»).

Спасибо всем, кто сделал этот месяц таким, каким он был, — друзьям, семье и спортсменам со всего мира, которые вышли на арену… Это воспоминания, о которых мы будем говорить всю оставшуюся жизнь, и я рад, что создал их вместе с вами.

Спорт дал мне всё. Но просмотр этого матча напомнил мне, почему все мы в первую очередь влюбляемся в спорт. Спасибо тебе за воспоминания, ФИФА», — написал Брэди.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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