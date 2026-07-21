В сборной России по прыжкам в воду рассказали о целях на чемпионате Европы — 2026

Александр Доброскок, главный тренер сборной России по прыжкам в воду, поделился настроем команды на чемпионат Европы – 2026, который пройдёт в Париже, Франция, с 31 июля по 6 августа.

«Расчёт у нас и на опытных, и на молодых. Медали должны нам принести все. Надеюсь, так и будет. Надежды на каждого одинаковые. Медальный план мы поставили — два золота, три серебра. Надеюсь, мы его выполним. Никита Шлейхер был отстранён, но потом ему дали шанс, а он принёс извинения», — передаёт слова Доброскока корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее Никита Шлейхер и Руслан Терновой совершили дисциплинарное нарушение, из-за которого тренерским штабом сборной было принято решение разбить их дуэт в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Шлейхер принёс извинения за нарушение.

Видео: отношения России и МОК.