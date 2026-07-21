Прыгун в воду Кузнецов рассказал о подготовке к чемпионату Европы

Призёр Олимпийских игр российский прыгун в воду Евгений Кузнецов рассказал, как проходит подготовка к чемпионату Европы – 2026 по водным видам спорта.

«Я в целом готов. Сейчас самая тяжелая неделя, надо подвести вес. Надо быть готовым к старту за пару дней, иначе перегоришь. В команде я матёрый, кто-то дедушкой зовёт, кто-то по имени-отчеству. Подсказываю молодым ребятам, если что нужно. Я за здоровую конкуренцию», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта пройдёт с 31 июля по 16 августа в Париде (Франция). В апреле Международная федерация плавания (World Aquatics) сняла с российских спортсменов ограничения на выступления и допустила их к международным стартам с флагом и гимном.