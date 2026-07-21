Профсоюз велогонщиков раскритиковал ночные допинг-проверки Погачара и Вингегора

Международный профсоюз профессиональных велогонщиков (СРА) раскритиковал антидопинговые проверки, которые состоялись ночью в прошедшие выходные у словенца Тадея Погачара и датчанина Йонаса Вингегора во время «Тур де Франс» – 2026.

«Нарушение отдыха гонщиков в ночное время ради проведения проверок требует серьёзного обсуждения. Цели борьбы с допингом, закреплённые во Всемирном антидопинговом кодексе, включают, в частности, защиту здоровья спортсменов и сохранение честности спортивных соревнований.

«Тур де Франс» – это соревнование, которое требует исключительных физических усилий. Качество сна и восстановления является важным фактором не только для результата, но и для здоровья и безопасности гонщиков. Очевидно, что такая практика мешает восстановлению спортсменов во время самой важной и сложной гонки календаря и противоречит поставленным целям», – приводит слова организации RMC Sport.

Отметим, что на следующем этапе после ночной проверки Вингегор допустил столкновение во время гонки и сошёл с соревнований.

Напомним, велогонщики прошли внезапные ночные допинг-тесты в ночь с 18 на 19 июля. Погачара проверили в пять утра, Вингегора — в два часа ночи. Сам Погачар позднее на пресс-конференции признался, что не знал о возможности подобных проверок.