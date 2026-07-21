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В сборной России по плаванию поставили цель завоевать 20 медалей на чемпионате Европы

В сборной России по плаванию поставили цель завоевать 20 медалей на чемпионате Европы
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Андрей Шишин, главный тренер сборной России по плаванию, поделился целями команды на чемпионат Европы – 2026, который пройдёт в Париже, Франция, с 10 по 16 августа.

«Все находятся в хороших кондициях. Сейчас последний цикл, где спортсмены выходят на пик формы. Мы едем уже не первый раз после перерыва. Ставим план — 20 медалей. Как минимум половина команды должна зацепиться за медали. Эти сборы классические, мы у себя дома, часовой пояс одинаковый, нам не надо адаптироваться.

У нашей команды основной соперник — Британия. Если говорить про Корнева, там есть серьёзный спортсмен из Румынии», — передаёт слова Шишина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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