15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В сборной России ответили, когда Ефимова присоединится к команде перед чемпионатом Европы

В сборной России ответили, когда Ефимова присоединится к команде перед чемпионатом Европы
Комментарии

Андрей Шишин, главный тренер сборной России по плаванию, ответил, когда трёхкратный призёр Олимпиад, шестикратная чемпионка мира пловчиха Юлия Ефимова присоединится к команде перед стартом на чемпионате Европы 2026 года, который пройдёт в Париже, Франция, с 10 по 16 августа.

«Юлия Ефимова подключится в последние дни, мы подбираем для неё определённые условия», — передаёт слова Андрея Шишина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На ЧЕ по плаванию в Париже Россию представят 44 пловца. Руководство команды планирует выставить все эстафетные дисциплины в рамках турнира.

Материалы по теме
Россия едет побеждать! Что нужно знать о чемпионате Европы — 2026 по водным видам спорта
Россия едет побеждать! Что нужно знать о чемпионате Европы — 2026 по водным видам спорта

Видео: отношения России и МОК.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android