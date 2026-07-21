В сборной России ответили, когда Ефимова присоединится к команде перед чемпионатом Европы

Андрей Шишин, главный тренер сборной России по плаванию, ответил, когда трёхкратный призёр Олимпиад, шестикратная чемпионка мира пловчиха Юлия Ефимова присоединится к команде перед стартом на чемпионате Европы 2026 года, который пройдёт в Париже, Франция, с 10 по 16 августа.

«Юлия Ефимова подключится в последние дни, мы подбираем для неё определённые условия», — передаёт слова Андрея Шишина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На ЧЕ по плаванию в Париже Россию представят 44 пловца. Руководство команды планирует выставить все эстафетные дисциплины в рамках турнира.

Видео: отношения России и МОК.