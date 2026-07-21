Ночные допинг-тесты на «Тур де Франс» прошли ещё восемь велогонщиков — источник

По данным Cycling Weekly, на ночной допинг-контроль во время многодневной гонки «Тур де Франс» – 2026 вызывали ещё восемь велогонщиков. Ранее сообщалось, что в ночь с 18 на 19 июля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) проверило словенского велогонщика Тадея Погачара и датчанина Йонаса Вингегора — в 5 утра и в 2 часа ночи соответственно.

По информации издания, как минимум два других гонщика также проходили тестирование в 5 утра: один — на первой неделе гонки, другой — на второй. Имена спортсменов не раскрываются.

Сегодня, 21 июля, менеджер команды Red Bull-Bora-Hansgrohe Ральф Денк сообщил, что его команду проверили вчера около 22:00, накануне индивидуальной гонки. Также Денк отметил, что «тёмное прошлое» велоспорта (в 2000-х годах велогонщики массово вводили в кровь гормон ЭПО, увеличивающий количество эритроцитов, что повышало кислородную ёмкость крови и выносливость. – Прим. «Чемпионата») не должно влиять на действующих спортсменов.

Согласно антидопинговым правилам UCI (с 2021 года программа передана ITA), для тестирования в период с 23:00 до 5:00 необходимы «серьёзные и конкретные подозрения». В ITA заявили, что проверки были обоснованными и проводились в ограниченных рамках.