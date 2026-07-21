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Ремко Эвенепул и Поль Сейшас были проверены на допинг поздно вечером

Ремко Эвенепул и Поль Сейшас были проверены на допинг поздно вечером
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Велогонщики бельгиец Ремко Эвенепул и француз Поль Сейшас прошли допинг-тесты поздно вечером во время проведения многодневной велогонки «Тур де Франс», сообщает RMC Sport.

Как и в случае с ночными допинг-тестами словенца Тадея Погачара и датчанина Йонаса Вингегора (Погачара проверили в пять утра, Вингегора – в два ночи), проверки проводились в позднее время — велогонщики уже находились в номерах и готовились ко сну.

Восемь гонщиков Red Bull-Bora, включая бельгийца Ремко Эвенепула (второе место в общем зачёте), были протестированы около 22:00. Ральф Денк – менеджер команды Red Bull-Bora-Hansgrohe, за которую выступает Ремко Эвенепул, подтвердил, что спортсмен к тому моменту уже спал.

Как сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA), проверки проводятся в соответствии с антидопинговыми правилами UCI, согласно которым внезапные тесты вне обычных часов допускаются при наличии обоснованных подозрений.

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