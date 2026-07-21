Международная шахматная федерация (ФИДЕ) сняла все ограничения с Белорусской шахматной федерации (БШФ) и допустила её спортсменов к участию в соревнованиях под национальным флагом и гимном.

Теперь на территории Беларуси могут проводиться международные турниры под эгидой ФИДЕ, а белорусские шахматисты — участвовать в командных соревнованиях.

Федерация шахмат России (ФШР) продолжает находиться под санкциями ФИДЕ после отказа ФШР выполнить требование Спортивного арбитражного суда (CAS) и прекратить свою деятельность на новых территориях (в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму).