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ФИДЕ сняла все ограничения с Белорусской шахматной федерации

ФИДЕ сняла все ограничения с Белорусской шахматной федерации
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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) сняла все ограничения с Белорусской шахматной федерации (БШФ) и допустила её спортсменов к участию в соревнованиях под национальным флагом и гимном.

Теперь на территории Беларуси могут проводиться международные турниры под эгидой ФИДЕ, а белорусские шахматисты — участвовать в командных соревнованиях.

Федерация шахмат России (ФШР) продолжает находиться под санкциями ФИДЕ после отказа ФШР выполнить требование Спортивного арбитражного суда (CAS) и прекратить свою деятельность на новых территориях (в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму).

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