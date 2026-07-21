«Тектонический сдвиг». Игропуло — о возможном допуске российских гандболистов в еврокубки

Ассистент главного тренера гандбольного клуба «Барселона» и бывший игрок сборной России Константин Игропуло высказался о возможном допуске отечественных клубов к международным турнирам.

— 15 июля IHF сняла запрет на участие российских и белорусских команд в своих турнирах. Давайте помечтаем: что произойдёт, если российские клубы вслед за сборными вернутся в еврокубки?

— Здесь сложно рассуждать в сослагательном наклонении, потому что может возникнуть очень много нюансов. Условно говоря, клуб знает, в каких условиях ему предстоит играть: еврокубков нет, есть только чемпионат России. Под это выстраиваются подготовка, трансферная политика и вся работа на сезон. Совсем другая ситуация, когда клубу говорят, что он будет участвовать в еврокубках. Мы не знаем, останется ли команда в том же составе и как клубы вообще поведут себя в этот момент. Поэтому реальную картину можно будет оценить только по факту. Но глобально возвращение российских клубов на мировую арену — это, конечно, тектонический сдвиг в лучшую сторону. Это большая и однозначно положительная новость. При этом в нынешних реалиях, особенно на клубном уровне, остаётся ещё много факторов, которые могут повлиять на то, как и когда это возвращение произойдёт, – сказал Игропуло в интервью телеграм-каналу «Кнопка «Опубликовать»».