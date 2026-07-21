В возрасте 50 лет скончался двукратный олимпийский чемпион норвежский гребец Олаф Туфте

В возрасте 50 лет скончался двукратный олимпийский чемпион по академической гребле норвежец Олаф Туфте.

20 июля Туфте нашли без сознания на его ферме. Он был экстренно госпитализирован на медицинском вертолёте в больницу в Осло, однако спасти спортсмена не удалось, врачи констатировали смерть 21 июля. Об этом сообщает Dagbladet.

Туфте стал первым норвежским спортсменом, принявшим участие в семи летних Олимпиадах подряд (1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020).

В 2004-м в Афинах и 2008 году в Пекине он становился победителем Игр в соревнованиях одиночек. На Олимпиаде 2000 года в Сиднее в составе двойки он завоевал серебро, а на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году выиграл бронзу. На счету Туфте также две золотые медали чемпионата мира в одиночке.