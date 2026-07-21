Ремко Эвенепул выиграл разделку на «Тур де Франс», Погачар — второй

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул (Red Bull – BORA – hansgrohe) одержал победу на 16-м этапе «Тур де Франс». Дистанцию в 26,1 км в индивидуальной гонке с раздельным стартом от Эвиан-ле-Бен до Тонон-ле-Бен он преодолел за 32 минуты 19 секунд. Средняя скорость Эвенепула составила впечатляющие 48 км/ч.

Обладатель жёлтой майки словенец Тадей Погачар (UAE Team Emirates – XRG) уступил бельгийцу 28 секунд и финишировал вторым. Третье время показал датчанин Маттиас Скельмосе (Lidl – Trek), проигравший Эвенепулу 1 минуту 4,31 секунды.

Для Эвенепула это уже вторая победа на нынешнем «Тур де Франс» — до этого он выиграл 15-й этап в гору. Благодаря этому успеху бельгиец закрепился на втором месте в общем зачёте, продолжая преследовать Погачара.