Генеральная классификация после 16-го этапа «Тур де Франс»

Сегодня, 21 июля, прошёл 16-й этап многодневной велогонки «Тур де Франс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком генеральной классификации после этапа.

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2026. Генеральная классификация после 16 этапов:

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) — 56:14.18.

2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull – BORA – hansgrohe) +4.32,0.

3. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) +6.51,0.

4. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) +7.11,0.

5. Хуан Аюсо (Испания, Lidl – Trek) +9.22,0.

6. Маттиас Скьелмосе (Дания, Lidl – Trek) +10.14,0.

7. Ленни Мартинес (Франция, Team Bahrain Victorious) +12.50,0.

8. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling Team) +12.58,0.

9. Жордан Жега (Франция, TotalEnergies) +22.50,0.

10. Ив Вуазар (Швейцария, Tudor Pro Cycling Team) +24.18,0.