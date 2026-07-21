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Двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова родила дочь

Двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова родила дочь
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Двукратная чемпионка Олимпийских игр по фехтованию София Позднякова родила дочь. Девочка появилась на свет 20 июля. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фехтования России.

Фото: Федерация фехтования России

«Федерация фехтования России поздравляет двукратную олимпийскую чемпионку по фехтованию на саблях Софию Позднякову и её супруга пятикратного призёра чемпионата мира по скалолазанию Станислава Кокорина с рождением дочери, которая 20 июля 2026 года появилась на свет! Желаем родителям и малышке крепчайшего здоровья, безграничного счастья, семейного благополучия, любви и взаимопонимания!» – говорится в сообщении.

Спортсменка с 2023 года замужем за пятикратным призёром чемпионатов мира по скалолазанию Станиславом Кокориным. Это первый ребёнок пары.

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