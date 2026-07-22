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«Я чуть не рухнул с велосипеда». Погачар — о 16-м этапе «Тур де Франс»

«Я чуть не рухнул с велосипеда». Погачар — о 16-м этапе «Тур де Франс»
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Словенский велогонщик Тадей Погачар (UAE Team Emirates – XRG) прокомментировал своё выступление на 16-м этапе многодневной гонки «Тур де Франс», по итогам которой занял второе место.

«Я был немного разочарован на вершине подъёма, когда отставал от Эвенепула на 15 секунд. Но это нормально. До финиша я не рисковал. На том повороте, где упал Флориан Липовиц, я тоже чуть не рухнул с велосипеда. Надеюсь, с ним всё в порядке, грустно было видеть, как он сходит», – сказал Погачар на пресс-конференции после гонки.

16-й этап выиграл бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул (Red Bull – BORA – hansgrohe) со временем 32 минуты 19 секунд.

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