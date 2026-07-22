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«В воздухе висит вопрос». Губерниев высказался о смерти норвежского гребца Туфте

«В воздухе висит вопрос». Губерниев высказался о смерти норвежского гребца Туфте
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о смерти двукратного олимпийского чемпиона по академической гребле норвежца Олафа Туфте.

Фото: Из личного архива Губерниева

«Это фотография с легендарным норвежским гребцом-академистом Олафом Туфте! Победитель и призёр четырёх Олимпиад, неоднократный чемпион мира! Я комментировал многие его победы, нас познакомил Бьорндален на своей свадьбе, мы потом много общались! Олаф чуть моложе меня…Накануне Олаф Туфте скончался! Это большое горе для мировой гребли! Он был отличным парнем, работягой и талантом! Но в воздухе висит вопрос, почему так часто и так рано уходят именно норвежские спортсмены? Ответ на этот вопрос мы, боюсь, не скоро узнаем», – написал Губерниев в своём телеграм-канале.

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