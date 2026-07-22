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«Один из лучших спортсменов в истории человечества». Пригода — о Роналду

«Один из лучших спортсменов в истории человечества». Пригода — о Роналду
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Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода назвал португальского футболиста Криштиану Роналду одним из лучших спортсменов в истории человечества.

«Наверное, самый любимый футболист — это Криштиану Роналду. Его карьера, конечно, смотивировала миллионы людей, не только занимающихся спортом. Он приучил многих подростков к дисциплине, самоотдаче, терпению. Не знаю, сколько времени ещё должно пройти, чтобы кто-то смог его переплюнуть. Это один из лучших спортсменов в истории человечества. Моё субъективное мнение», – приводит слова Пригоды ТАСС.

Криштиану Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы 2016 года, двукратным победителем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных команд, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Также Роналду пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

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