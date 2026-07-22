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Женская сборная России по водному поло обыграла Нидерланды в четвертьфинале Кубка мира

Женская сборная России по водному поло обыграла Нидерланды в четвертьфинале Кубка мира
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Женская сборная России по водному поло уверенно переиграла действующих чемпионок Европы из Нидерландов в четвертьфинальном матче Кубка мира. Встреча завершилась со счётом 11:6 в пользу российской национальной команды.

Теперь в полуфинале представительницы России встретятся с победителем матча между сборными Испании и Венгрии.

Российские ватерполистки выступают с национальной символикой.

Международная федерация плавания (World Aquatics) официально допустила российских спортсменов до международных соревнований с использованием национальной символики (флага и гимна) 13 апреля 2026 года. До этого спортсменки выступали в нейтральном статусе.

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