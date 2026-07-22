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51-летняя гимнастка Оксана Чусовитина рассказала о планах на Олимпиаду-2028

51-летняя гимнастка Оксана Чусовитина рассказала о планах на Олимпиаду-2028
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Представительница Узбекистана спортивная гимнастка Оксана Чусовитина рассказала, на чём сфокусирована на данный момент.

«Сейчас не заглядываюсь на Лос-Анджелес (Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе, США. – Прим. «Чемпионата»). Пока работаю именно на Азиатские игры. Я там знаю всех соперниц, какие прыжки они будут прыгать. Понимаю, если прыгну своё, у меня будет медаль. Прилагаю все усилия, чтобы это получилось.

Повторюсь, мне просто интересно, можно ли вообще в 53 года в спортивной гимнастике выполнить такие упражнения. Знаете, если я не попробую, буду потом об этом обязательно жалеть. Уже ни с кем не борюсь, не соревнуюсь. Тренируюсь для себя и получаю от этого огромное удовольствие.

К Азиатским играм готовлю только опорный прыжок. Долго обсуждала с тренером, сама думала над этим и в итоге решила, что и буду готовить только его. К Олимпиаде — тоже», — сказала Чусовитина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

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