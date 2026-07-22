«И счастье, и грусть». Чусовитина — о победе на ОИ-1992 в составе Объединённой команды

Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина рассказала об эмоциях после победы на ОИ-1992 в командном первенстве в составе Объединённой команды.

– В голове не укладывается, что своё олимпийское золото вы выиграли ещё в 1992 году в составе Объединённой команды. Каково это было – понимать, что наступает перелом, смена эпох, что большой страны больше нет?

– Это было и счастье, и грусть. Мы победили, но понимали, что это последние наши соревнования в таком составе. Сколько лет мы с командой провели на базе «Озеро Круглое»! Это грустно, печально, но такова жизнь. Мы и не насладились этой олимпийской победой, честно говоря.

– Вы рассказывали, что поддерживаете связь с подругами по той команде.

– Да, это так. До сих пор общаемся, с праздниками друг друга поздравляем, разговариваем обо всём, делимся своими проблемами или радостями. У нас действительно была очень дружная команда! – сказала Чусовитина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.