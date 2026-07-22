Пловец Колесников назвал своих главных конкурентов на чемпионате Европы в Париже

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в плавании россиянин Климент Колесников рассказал, кого считает своими главными конкурентами на чемпионате Европы.

— Причиной для волнения перед чемпионом Европы могут стать только форс-мажоры в плане работы, что что-то может пойти не так. Но я на это ставки не делаю, потому что из года в год стремишься к стабильности. Сейчас уже всё наработано, поэтому причины для переживания устранены почти полностью. Главная ассоциация с чемпионатом Европы — сразу вспоминается Глазго, потому что дважды там выступал, сразу всплывает картинка в голове.

— За пять лет Европа сильно прибавила в плавании?

— Однозначно! Выросла очень сильно, там очень быстрые ребята.

— Кто ваш главный конкурент?

— Хуберт Кош из Венгрии, Томас Чеккон из Италии, Йоанн из Франции. Это если брать только на спине. Есть ещё ребята из Британии, немцы. На других дистанциях тоже полно своих спортсменов, — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.