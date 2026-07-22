«В Узбекистане платят больше, чем в России». Оксана Чусовитина — о призовых олимпийцам

Узбекистанская спортивная гимнастка Оксана Чусовитина рассказала, как в стране развивают спорт.

«У нас в Узбекистане сейчас платят больше, чем в России. У вас призёрам Олимпиады дают машину, а у нас — коттедж и квартиру. У нас для спорта сейчас делают всё. Если видят, что спортсмен перспективный, создают все условия для достижения результата: ищут иностранных специалистов, деньги на зарубежные сборы.

И результаты есть! Штангисты, боксёры и борцы стали приносить медали на Олимпиадах. Это всё результат того, как начали вкладывать в наш спорт примерно 10 лет назад — перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро.

Бокс, борьба — это наши виды спорта. А вот гимнастика немножко отстаёт, потому что это не мусульманский вид спорта. Футбол? Мы радовались и болели за нашу команду. Ничего страшного, что они не набрали очков на групповом этапе ЧМ-2026. Ещё будут такие турниры! Обязательно выйдут из группы!» — сказала Чусовитина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.