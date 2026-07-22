Олимпийская чемпионка Чусовитина рассказала, как сохраняет спортивную форму в 51 год

Представительница Узбекистана спортивная гимнастка Оксана Чусовитина рассказала, что делает для того чтобы поддерживать спортивную форму в 51 год.

– Сколько раз в неделю тренируетесь?

– Каждый день, кроме воскресенья. Что бы ни случилось, этот день недели у меня выходной. Посвящаю его себе любимой (улыбается). Отдыхаю, делаю домашние дела. Если не жарко, мы встречаемся с подружками в кафе, в кино, в парке. Гуляю со своими собачками. Если в воскресенье есть какие-то мероприятия, на них не хожу.

– Что для вас имеет особое значение в плане восстановления?

– Сауна и бассейн. Массаж не особо люблю.

– Как долго можете плавать?

– Да я плохо плаваю. Две дорожки по четыре метра туда-сюда. Я точно не Майкл Фелпс (смеётся)! А вот сауна для меня — это очень и очень важный аспект, краеугольный камень подготовки. В каждом городе, где выступаю или тренируюсь, стараюсь найти хорошую сауну, чтобы посидеть, восстановить силы. Вот ради сауны гимнастику и брошу (смеётся)!

– Есть ли у вас какая-то особенная диета?

– Нет, диету я не соблюдаю, но ем в меру. Если что-то хочу, обязательно это съем, даже шоколад или пирожное. У нас особенно вкусные арбузы, дыни и персики. Последний фрукт очень сильно люблю! – сказала Чусовитина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.