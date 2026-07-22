Оксана Чусовитина: не могу передать, насколько тяжело было. Иногда не было денег на еду

Олимпийская чемпионка 1992 года узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина рассказала, через какие трудности ей пришлось пройти ради здоровья сына.

– Вероятно, главным испытанием в вашей жизни стала болезнь сына Алишера. Ради его лечения и выздоровления вы выступали за Германию несколько лет. Как вообще появился этот план, кто его предложил?

– В 2002 году мы прилетели с Азиатских игр и узнали, что Алишер заболел. В то время в Узбекистане детской онкологии вообще не было, он лежал в Институте переливания крови. Мне нужно было выступать в Бундеслиге за немецкую команду. Я не хотела ехать, но мы обсудили ситуацию с мужем и решили, что поеду, чтобы узнать о вариантах лечения в Германии, стоимости, местах в больницах. И мой немецкий клуб, когда узнал обо всём, очень мне помог. Чтобы получить место в больнице, нужно было или оплатить лечение сразу, или найти того, кто гарантирует оплату. В этом клубе тогда была спонсором компания Toyota, которая и стала гарантом. Я очень сильно удивилась.

Приехали, легли в больницу. Это был 2002 год, а за Германию стала выступать только с 2006-го. Четыре года мы искали деньги любым способом, собирали на всех соревнованиях, продали в Ташкенте машину и две квартиры. Все деньги уходили на лечение, лекарства. Всё приобретали сами. Не могу передать, насколько тяжело было. Иногда не было денег на еду, потому что мы покупали лекарства для сына. И вот тогда немцы предложили ход с получением гражданства, так как по страховке в Германии дети до 14 лет получают бесплатное лечение. Надо было только найти спонсора, который бы мне платил зарплату ежемесячно. Это подтвердило бы мою финансовую стабильность. Немцы всё сделали и нашли.

Важно, что с их стороны не было каких-то требований, что я должна выступать только за них, завоёвывать медали. Они всё понимали, — сказала Чусовитина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.