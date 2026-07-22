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«Накроет уже в Париже». Синхронистка Дорошко — об ожиданиях от чемпионата Европы

«Накроет уже в Париже». Синхронистка Дорошко — об ожиданиях от чемпионата Европы
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Российская синхронистка Майя Дорошко поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы по водным видам спорта.

«Пока перед чемпионатом Европы не волнительно. Думаю, меня накроет через недельку уже в Париже. Готовы к чемпионату Европы хорошо. Нет неуверенности в каких-то аспектах программы. Когда накрывает, нужно просто смириться, успокоить себя, сказать, что это просто прогон, который я делала сто раз. Но всё равно присутствует мандраж, от него у меня не получилось избавиться», — сказала Дорошко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Чемпионат Европы пройдёт в Париже, Франция, с 31 июля по 16 августа.

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