«Накроет уже в Париже». Синхронистка Дорошко — об ожиданиях от чемпионата Европы

Российская синхронистка Майя Дорошко поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы по водным видам спорта.

«Пока перед чемпионатом Европы не волнительно. Думаю, меня накроет через недельку уже в Париже. Готовы к чемпионату Европы хорошо. Нет неуверенности в каких-то аспектах программы. Когда накрывает, нужно просто смириться, успокоить себя, сказать, что это просто прогон, который я делала сто раз. Но всё равно присутствует мандраж, от него у меня не получилось избавиться», — сказала Дорошко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Чемпионат Европы пройдёт в Париже, Франция, с 31 июля по 16 августа.