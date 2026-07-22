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Олимпийская чемпионка Чусовитина: в своей спортшколе я запретила детям телефоны

Олимпийская чемпионка Чусовитина: в своей спортшколе я запретила детям телефоны
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина рассказала, что практически запретила детям в своей спортивной школе использовать телефоны.

«Считаю, что некоторые родители допускают большую ошибку, когда позволяют детям если не всё, то многое. Например, вместо книг они суют детям телефоны, мозг не развивается. В своей спортшколе я запретила телефоны. Дети могут пользоваться ими только час в день по вечерам, чтобы позвонить родителям и рассказать им о своих делах. Зато у нас есть библиотека, они читают книги, Пушкина, Есенина, мы показываем им патриотические фильмы. Должно быть всестороннее развитие, потому что не каждый из них станет хорошим спортсменом. Как ни крути, а образование нужно. Даже в спорте, если спортсмен неуч, он никогда не достигнет высоких результатов, ведь его мозг останавливается. Мне всегда говорили: «Если в школе плохо учишься, значит, и в спорте будет регресс», – сказала Чусовитина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

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