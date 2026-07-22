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Оксана Чусовитина: тренер должен быть жёстким, иначе результата не будет

Оксана Чусовитина: тренер должен быть жёстким, иначе результата не будет
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51-летняя гимнастка Оксана Чусовитина выразила мнение, что тренер должен быть жёстким для достижения результата.

– Однажды в интервью вы сказали, что у вас совершенно не было таланта. Какое значение талант имеет в становлении спортсмена?
– Вы знаете, я не люблю талантливых детей. Им в детстве всё даётся легко, поэтому из-за их лени они не развивают свой талант, который с какого-то определённого момента требует прогресса. Поэтому пусть лучше ребёнок будет корявеньким, несуразным, но трудолюбивым. Тогда можно всего добиться! Главное — иметь желание, а тренер поможет. Есть очень простой, но рабочий принцип: если тренер хочет больше, чем ученик, ничего не получится.

– Каким должен быть тренер? Жёстким или лояльным?
– Думаю, что более жёстким, требовательным. Без этого результата не будет. Смотрела передачу с артистом Николаем Цискаридзе, мне понравилось его высказывание: «Самый большой кнут — это пряник», — сказала Чусовитина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

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