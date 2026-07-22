«Не чувствую дистанции из-за возраста». Чусовитина — об отношениях с соперницами

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике 51-летняя Оксана Чусовитина высказалась, что не чувствует дистанции с более юными соперницами из-за возраста.

– Как к вам относятся значительно более юные соперницы? Чувствуете к себе какое-то особое отношение или повышенное внимание?

– Есть такое. Те, кому по 16-17 лет, обращаются ко мне на «вы», относятся с большим уважением. Знаете, когда кто-то делает прыжок, соперницы поддерживают, кричат: «Давай-давай!» А мне кричат «Давайте-давайте!» Это забавно (улыбается). Но вообще на тренировках я простой спортсмен, такой же, как и они. Девочки могут спокойно подойти, что-то спросить, а я могу сделать им замечание из-за какой-то ошибки. Даже удивлена, что есть дружеские отношения. Не чувствую дистанции из-за возраста, просто есть уважение, это очень приятно, – сказала Чусовитина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.