Оксана Чусовитина вспомнила самый тяжёлый момент своей спортивной карьеры

Олимпийская чемпионка 51-летняя гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина вспомнила самый тяжёлый момент в своей спортивной карьере.

– Оксана, какой самый болезненный момент был в вашей карьере?

– В 2003 году я победила на чемпионате мира в опорном прыжке, а на Олимпиаде-2004 в Афинах травмировала колено. Это самый грустный момент. Там я могла забрать опорный прыжок, но не судьба. Это спорт, – сказала Чусовитина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Оксана Чусовитина является единственной в истории гимнастики спортсменкой, которая участвовала в восьми летних Олимпийских играх (с Игр 1992 года по Олимпиаду в Токио 2020 года). На её счету олимпийское золото 1992 года в командном первенстве и серебро в опорном прыжке на Олимпиаде-2008 в Пекине.