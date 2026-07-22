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Пловец Колесников ответил на вопрос о мировом рекорде на предстоящем ЧЕ в Париже

Пловец Колесников ответил на вопрос о мировом рекорде на предстоящем ЧЕ в Париже
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Российский пловец Климент Колесников рассказал, является ли его главной целью на чемпионате Европы мировой рекорд.

— Стоит ли ждать от вас мировой рекорд? Держите это в голове?
— Не держу. Один раз только была уверенность, приподнятое эмоциональное состояние, а так, к соревнованиям подхожу без загадываний. Просто с настроем, чтобы показать наилучший результат, который возможен, — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдёт в Париже, Франция, с 31 июля по 16 августа.

Климент Колесников — серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года в Токио, Япония.

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