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Синхронистка сборной России Дорошко: заметила, что девочки меня реально слушают. Приятно!

Синхронистка сборной России Дорошко: заметила, что девочки меня реально слушают. Приятно!
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Синхронистка сборной России Майя Дорошко рассказала, каково ей быть самой опытной спортсменкой в команде.

— Каково быть самой опытной в команде? Поменялась ли роль?
— В последнее время я заметила, что девочки меня реально слушают, обращают внимание на то, что я говорю, когда настраиваю их перед прогоном. Мне стало приятно, что они так внимательно относятся к моим словам. Недавно у нас было занятие с психологом, девочки сказали, они чувствуют, что я лидер. Приятно! — сказала Дорошко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдёт с 31 июля по 16 августа.

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