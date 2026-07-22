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Определился соперник сборной России в полуфинале КМ по водному поло

Определился соперник сборной России в полуфинале КМ по водному поло
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Женская сборная России по водному поло сыграет с командой Испании в полуфинале Кубка мира 2026 года. В своём четвертьфинальном матче испанки обыграли представительниц Венгрии. Встреча завершилась со счётом 8:7.

Матч 1/2 финала между Россией и Испанией пройдёт послезавтра, 24 июля.

Напомним, отечественные ватерполистки выступают на турнире с национальной символикой. Международная федерация плавания (World Aquatics) официально допустила российских спортсменов до международных соревнований с использованием флага и гимна 13 апреля 2026 года. До этого момента спортсменки выступали в нейтральном статусе.

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