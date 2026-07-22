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Синхронистка сборной России Дорошко поделилась мыслями о завершении карьеры

Синхронистка сборной России Дорошко поделилась мыслями о завершении карьеры
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Член сборной России по синхронному плаванию Майя Дорошко поделилась мыслями о завершении карьеры.

— Когда после чемпионата мира многие закончили карьеру, не посещали такие же мысли?
— Были, они и сейчас каждый день присутствуют, когда я просыпаюсь утром (смеётся). После чемпионата мира было прям тяжело. Мне помогла Татьяна Евгеньевна (Данченко, — прим. «Чемпионата»), мы поговорили, она меня немного обманула (улыбается). Сказала: «Давай начнём с малого, с одного дуэта, если хочешь». А я сейчас в четырёх программах (смеётся). Но я, конечно, понимаю, почему он так сказала, мне этот разговор очень помог. До сих пор тренеры поддерживают, за счёт этого я и продолжаю тренироваться, — сказала Дорошко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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