«Почему разное отношение к велогонщикам?» Ричард Плюгге — о ночных допинг-контролях

Генеральный менеджер велокоманды Visma Lease a Bike, за которую выступает датчанин Йонас Вингегор, Ричард Плюгге выразил недоумение разным отношением Международного агентства допинг-тестирования (ITA) к велогонщикам.

«Как команда придерживаемся очень строгой, очень жёсткой политики в отношении допинга, мы были одними из первых, кто подтолкнул ITA к тому, чтобы оно было на передовой системы контроля и профилактики. Мы много работали над этим.

С другой стороны, следовало бы также взять других претендентов на генеральную классификацию и применить к ним те же строгие правила, скажем, к топ‑10, в то же время. Мы задали эти вопросы ITA: можете ли вы объяснить, почему разное отношение? Почему одного гонщика проверяют в два часа, другого — в пять, а остальных из топ‑10 — нет? Потому что если вы хотите сохранить целостность спорта, каждый претендент на подиум должен получать одинаковое отношение, на мой взгляд. Цель антидопинга — чтобы все были на равных. И если ITA считает, что ночные проверки — лучший способ, значит, так оно и есть», — приводит слова Плюгге L'Équipe.

Напомним, на «Тур де Франс» ITA проводили допинг-контроль Йонаса Вингегора в два часа ночи, а словенца Тадея Погачара – в пять утра. Также, по неофициальной информации, ночные допинг-тесты сдали ещё восемь велогонщиков.