Константин Крылов пропустит чемпионат России из-за травмы

Рекордсмен России на 100 м Константин Крылов вынужден пропустить чемпионат России из-за травмы бедра. Об этом сообщил тренер спортсмена Сергей Пантелеев.

«Кости не будет. На Кубке России в эстафете он получил травму задней поверхности бедра. Сейчас проходит второй этап лечения. До чемпионата никак не успевает восстановиться, поэтому приняли решение, что лучше долечиться до конца», – приводит слова Пантелеева телеграм-канал Стася Шельгорна.

Чемпионат России по лёгкой атлетике пройдёт в Екатеринбурге с 23 по 26 июля.

Первенство страны является самым важным турниром для российских легкоатлетов в сезоне, поскольку в марте 2022 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отстранила их от всех международных соревнований.