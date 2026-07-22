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Константин Крылов пропустит чемпионат России из-за травмы

Константин Крылов пропустит чемпионат России из-за травмы
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Рекордсмен России на 100 м Константин Крылов вынужден пропустить чемпионат России из-за травмы бедра. Об этом сообщил тренер спортсмена Сергей Пантелеев.

«Кости не будет. На Кубке России в эстафете он получил травму задней поверхности бедра. Сейчас проходит второй этап лечения. До чемпионата никак не успевает восстановиться, поэтому приняли решение, что лучше долечиться до конца», – приводит слова Пантелеева телеграм-канал Стася Шельгорна.

Чемпионат России по лёгкой атлетике пройдёт в Екатеринбурге с 23 по 26 июля.

Первенство страны является самым важным турниром для российских легкоатлетов в сезоне, поскольку в марте 2022 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отстранила их от всех международных соревнований.

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