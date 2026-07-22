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Синхронистка Дорошко рассказала о сложностях в подготовке к чемпионату Европы в Париже

Синхронистка Дорошко рассказала о сложностях в подготовке к чемпионату Европы в Париже
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Двукратная чемпионка мира по синхронному плаванию Майя Дорошко рассказала о том, как проходит подготовка к чемпионату Европы.

— Насколько сложно совмещать дуэты с группой?
— Сейчас лучше, легче, уже привыкла к нагрузке. Но в начале года это было просто ужасно. Я не представляла, как можно делать программу до конца, хотя казалось бы — и до этого были тяжёлые программы, справлялась. Сейчас уже привычнее, но всё равно устаю, случаются болезни, я не робот. Вот спина болит. Но ресурс ещё есть.

— Как даётся привыкание к новым партнёршам?
— Кстати, очень просто. Мы начали работать один дуэт с Лизой [Минаевой], другой — с Сашей [Шмидт]. Мне очень легко переключаться. Программы разные, друг от друга отличаются, то же самое и партнерши. Проблем с переключением нет, — сказала Дорошко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Чемпионат Европы пройдёт в Париже, Франция, с 31 июля по 16 августа.

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