Пловец Колесников высказался о завершении карьеры Евгения Рылова

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в плавании россиянин Климент Колесников высказался о завершении карьеры двукратного Олимпийского чемпиона в плавании Евгения Рылова. Последним стартом Рылова был чемпионат России в Казани в начале июля 2026 года.

«В плане подготовки и результатов уход Евгения Рылова точно никак не сказался. Я и Жене лично говорил и в принципе — просто надеюсь, что у него всё будет в порядке. Он много чего сделал, добился, большой молодец. Хочется, чтобы у него и дальше было всё хорошо. А у меня таких мыслей не появлялось, есть ещё внутри то, что я хочу сделать. Я ещё постараюсь, а со времени будет понятно, получится или нет», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.