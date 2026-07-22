Майя Дорошко рассказала, что поменялось в сборной России с приходом Светланы Ромашиной

Двукратная чемпионка мира по синхронному плаванию Майя Дорошко рассказала об изменениях в сборной России после прихода Светланы Ромашиной на пост главного тренера.

— Как вам работа со Светланой Ромашиной?

— Необычно. Мне нравится, что Светлана Алексеевна любит пошутить. Мне очень нравится новый состав тренеров.

— Многое поменялось после ухода Татьяны Покровской?

— Я в последнее время не тренировалась с ней, поэтому не могу сказать, что сильно поменялось за последний год-два. Как минимум у нас появились психолог, диетолог. Приходила девушка из фридайвинга, учила нас, как правильно дышать, как увеличить задержку дыхания. В этом плане стало лучше — получаем сторонние знания. Климат в команде очень приятный, — сказала Дорошко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.