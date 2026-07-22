«Поменяли подход к этой ситуации». Сёстры Аверины — о судействе на Олимпиаде в Токио

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина и её сестра-близнец, серебряный призёр Олимпиады-2020 Дина Аверина, высказались о скандальном судействе на Играх в Токио.

Арина: Пять лет прошло, могу спокойно говорить, первые два года мы не поднимали в семье эту тему. Очень болезненная тема, было сложно обсуждать. Три вида — обруч, мяч, булава — сделала идеально, мне наши судьи говорили, что мяч и булаву сделала как по учебнику, чётко. Но оценки поставили не те, низкие. Понимала, что он меня ничего не зависит, это дело судей.

Оглядываясь назад, переделала бы только ленту. Но, было бы обиднее, сделай ленту чисто и меня бы поставили на четвёртое место. Это гораздо обиднее. Я не согласна с четвёртым местом, но, что было, то было.

Дина: Ты мою историю рассказала, что я выступила чисто и меня поставили на второе место.

Арина: Когда ты выступаешь чисто и ты понимаешь, что ты сделала всё, и тебя просто ну вот так сливают, то это в два раза обиднее, нежели когда ты совершила ошибку и понимаешь, почему вторая. Ты будешь винить себя.

Дина: Я тоже могу спокойно говорить, потому что спорт закончился, началась личная жизнь, спорт остаётся в прошлом. Рада, что смогла сделать без потерь и ошибок на свой максимум. Сейчас я могу спокойно реагировать, что было, то было. Мы не можем изменить ситуацию, поменяли подход к этой ситуации, — сказали гимнастки в выпуске проекта «БеС Комментариев» на YouTube канале фигуристки Евгении Медведевой.