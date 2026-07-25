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20-й этап Тур де Франс — 2026: во сколько начнётся, где смотреть веломногодневку

20-й этап «Тур де Франс» — 2026: во сколько начнётся, где смотреть веломногодневку
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Сегодня, 25 июля, пройдёт 20-й этап веломногодневки по дорогам Франции «Тур де Франс» — 2026. Этап начнётся в коммуне Ле-Бур-д'Уазан, а закончится в Альп-д'Юэз. Протяжённость его маршрута составит 170,9 км. В прямом эфире 20-й этап веломногодневки покажет Okko. Начало трансляции — в 12:30 мск.

Права на трансляцию 20-го этапа «Тур де Франс» 2026 года в России принадлежат Okko

«Тур де Франс» — 2026 включает 21 этап. На веломногодневку заявлено 23 команды и 184 гонщика из 27 стран. Программа «Тур де Франс» 2026 года включает восемь горных этапов, четыре холмистых, семь равнинных, а также индивидуальную и командную разделки. Всего они проедут 3321 км.

Действующим чемпионом «Тур де Франс» является словенец Тадей Погачар.

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